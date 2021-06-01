Российская военно-транспортная авиация отмечает 90-летний юбилей

За последние полгода подразделения провели более 20 учений

Российская военно-транспортная авиация отмечает сегодня 90-летний юбилей. В этот день в 1931 году в СССР появился первый Опытный воздушный отряд для перевозки и десантирования войск, техники и грузов. Сегодня военно-транспортная авиация - часть Воздушно-космических сил страны. Это самолёты Ил-76, Ан-124 (Руслан), Ан-22 (Антей) - всего 12 типов воздушных судов.

Только за последние полгода подразделения провели более 20 учений, каждый экипаж налетал в среднем около 100 часов, передает "ТВ Центр". Состоялась уникальная тренировка в горной местности. В сложных условиях отработали навыки пилотирования, поиска площадки для высадки десанта и проверили оборудование самолётов по радиодозору и наведению. Транспортная авиация постоянно развивается. Этим летом она пополнится молодыми лётчиками и новейшей техникой.

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