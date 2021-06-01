В Воронеже сгорел магазин компьютерной техники (видео)

Сообщений о пострадавших нет
В Воронеже в ночь с понедельника на вторник тушили крупный пожар. Горело двухэтажное здание, в котором располагался магазин компьютерной техники, передает "ТВ Центр".
Пламя и огромный столб дыма были видны за несколько кварталов. Два часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнём. Сообщений о пострадавших нет. Пламя уничтожило практически весь второй этаж и крышу торгового павильона на площади 800 квадратных метров. Причины происшествия выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram