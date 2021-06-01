В Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3

Всех контактировавших с ним людей отправили под наблюдение

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил во вторник, что в восточной китайской провинции Цзянсу был выявлен первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Информацию передает ТАСС.

Уточняется, что в конце апреля 41-летний мужчина из города Чжэньцзян почувствовал жар. В течение нескольких дней его состояние ухудшалось, в итоге он был госпитализирован.

Взяв необходимые анализы, центр по контролю и профилактике заболеваний пришел к выводу, что инфицирован пациент H10N3. Всех контактировавших с ним поместили под медицинское наблюдение. Самого мужчину при этом уже готовят к выписке, чувствует он себя хорошо.

H10N3, говорят эксперты, произошел от птиц. Люди им прежде не болели - во всяком случае, это не было зафиксировано официально.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram