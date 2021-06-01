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"Манюня" и "Незнайка на Луне": названы самые популярные детские аудиокниги

09:33
  • вторник
  • 01 июня 2021

На английском традиционное лидерство за "Гарри Поттером"

Международный сервис аудиокниг Storytel привел статистику популярности аудиокниг в России за год.
Россияне выбрали пять самых переоцененных книг

Первые два места рейтинга заняли произведения Наринэ Абгарян: "Манюня" и "Манюня пишет фантастичЫскЫй роман".

На третьем месте расположился "Незнайка на Луне" Николая Носова, также в топ-пять - "Знаменитая собачка Соня" Андрея Усачева и "Светлик Тучкин и Пузырь желаний" Виктории Ледерман.

Что касается прослушиваний книг на английском, то тут абсолютным лидером являются произведения Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Далее в этом списке - Эрин Хантер с ее историями про котов-воителей и Дэвид Уолльямс.

"Российские дети и взрослые приобщаются к литературе на английском с помощью любимого героя", - отметили в Storytel (цитата по ТАСС).

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