"Манюня" и "Незнайка на Луне": названы самые популярные детские аудиокниги

На английском традиционное лидерство за "Гарри Поттером"

Международный сервис аудиокниг Storytel привел статистику популярности аудиокниг в России за год.

Первые два места рейтинга заняли произведения Наринэ Абгарян: "Манюня" и "Манюня пишет фантастичЫскЫй роман".

На третьем месте расположился "Незнайка на Луне" Николая Носова, также в топ-пять - "Знаменитая собачка Соня" Андрея Усачева и "Светлик Тучкин и Пузырь желаний" Виктории Ледерман.

Что касается прослушиваний книг на английском, то тут абсолютным лидером являются произведения Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Далее в этом списке - Эрин Хантер с ее историями про котов-воителей и Дэвид Уолльямс.

"Российские дети и взрослые приобщаются к литературе на английском с помощью любимого героя", - отметили в Storytel (цитата по ТАСС).

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