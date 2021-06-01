Собянин назвал Москву самым зеленым мегаполисом планеты

Почти половину площади столицы занимают парки и природные территории

54 миллиона цветов украсят Москву в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, глаз москвичей будут радовать розы, тюльпаны, гвоздики – всего более 200 сортов. Через несколько дней на улицах города появятся кашпо с цветами.

"Москва - самый зеленый мегаполис планеты. Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик", - написал мэр на своем сайте.

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