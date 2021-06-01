ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в первый летний месяц

09:37
  • вторник
  • 01 июня 2021

Сразу в нескольких регионах будет теплее обычного

В некоторых российских регионах в июне ожидаются погодные аномалии, отметила в беседе с "Российской газетой" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В мире всё чаще дует: что становится причинами ураганных катаклизмов

Так, теплее обычного будет в Республике Коми и в Архангельской области - днем от 17 до 24 градусов выше нуля, ночью - от 8 до 15 градусов.

Кроме того, норма окажется превышена и на Урале. Средние температуры в дневное время ожидаются на уровне 21-26 градусов тепла, в ночные часы — 11-16 градусов.

Что касается центральной части России, здесь ночью будет от +10 до +16, днем - от +20 до +27. В Поволжье днем прогнозируют до 28 градусов тепла, в Краснодарском крае и Крыму - от +26 до +32.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.