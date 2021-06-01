Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в первый летний месяц

Сразу в нескольких регионах будет теплее обычного

В некоторых российских регионах в июне ожидаются погодные аномалии, отметила в беседе с "Российской газетой" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Так, теплее обычного будет в Республике Коми и в Архангельской области - днем от 17 до 24 градусов выше нуля, ночью - от 8 до 15 градусов.

Кроме того, норма окажется превышена и на Урале. Средние температуры в дневное время ожидаются на уровне 21-26 градусов тепла, в ночные часы — 11-16 градусов.

Что касается центральной части России, здесь ночью будет от +10 до +16, днем - от +20 до +27. В Поволжье днем прогнозируют до 28 градусов тепла, в Краснодарском крае и Крыму - от +26 до +32.

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