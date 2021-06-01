Володин призвал страны бывшего соцлагеря извиниться перед Россией

Касается это также Украины и Прибалтики

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во вторник написал у себя в Telegram, что страны бывшего соцлагеря, а также Украина и Прибалтика многим обязаны России.

Как отметил спикер, эти государства привыкли жить за счет других, но этой привычки не было бы, если бы их независимость и суверенитет существовали не только на словах, но и на деле.

"Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали", - добавил председатель нижней палаты парламента.

Он напомнил, что именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР. По словам Володина, "если совести нет, то хотя бы меру надо знать". Правильно со стороны этих стран, заключил спикер, было бы принести России извинения и начать новый этап развития отношений с ней.

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