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"На высоком уровне": Китай оценил отношения Москвы и Пекина

10:05
  • вторник
  • 01 июня 2021

Озвучил эту оценку глава МИД КНР

Министр иностранных дел Китая Ван И отправил приветственное видеообращение к участникам международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Путин: российско-китайские отношения вышли на самый высокий уровень

"Наши отношения развиваются быстрыми темпами и [находятся] на высоком уровне", - отметил глава МИД КНР (цитата по ТАСС).

Ван И добавил, что надежной основой этих отношений была и остается взаимная поддержка - Москва и Пекин разделяют пути развития друг друга.

Вместе с тем министр подчеркнул, что в новую эпоху двустороннее сотрудничество требует принятия новых решений, понимания новых реалий.

Необходимо, заключил глава внешнеполитического ведомства, продвигать отношения на новый уровень, в том числе углубляя сотрудничество между аналитическими центрами двух государств.

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