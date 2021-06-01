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Наталья Сергунина рассказала о программе детских технопарков Москвы на лето

10:29
  • вторник
  • 01 июня 2021

Детям будет чем заняться

Десять столичных детских технопарков в период летних каникул организует для школьников курсы и образовательные смены, посвященные робототехнике, программированию, 3D-проектированию и другим направлениям. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"На каникулах у ребят много свободного времени, и они с двойной энергией берутся за интересные для себя направления. Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более 7 тысяч слушателей. Для них это возможность погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, вместе с педагогами разработать и собрать собственные модели реальных устройств", - рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Подробная программа доступна на сайте mos.ru.

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