Подростку сожгли голову в московском салоне красоты

16-летний парень захотел покрасить волосы
Столичная прокуратура начала проверку после получения ожогов головы и шеи 16-летним подростком.
Инцидент произошел на западе Москвы. Молодой человек захотел перекрасить волосы и записался в один из салонов красоты, расположенный в торговом центре на проспекте Вернадского.
"После проведения процедуры 16-летнему мальчику потребовалось медицинская помощь, врачи диагностировали у него химические ожоги головы и шеи", - рассказали агентству "Москва" в надзорном ведомстве.
Расследованием инцидента занимаются следственные органы, материалы дела уже переданы в соответствующую инстанцию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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