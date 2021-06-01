Подростку сожгли голову в московском салоне красоты

16-летний парень захотел покрасить волосы

Столичная прокуратура начала проверку после получения ожогов головы и шеи 16-летним подростком.

Инцидент произошел на западе Москвы. Молодой человек захотел перекрасить волосы и записался в один из салонов красоты, расположенный в торговом центре на проспекте Вернадского.

"После проведения процедуры 16-летнему мальчику потребовалось медицинская помощь, врачи диагностировали у него химические ожоги головы и шеи", - рассказали агентству "Москва" в надзорном ведомстве.

Расследованием инцидента занимаются следственные органы, материалы дела уже переданы в соответствующую инстанцию.

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