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"Ситуация намного более страшная": МИД - о слежке США за Меркель

10:30
  • вторник
  • 01 июня 2021

Вашингтон продолжает пытаться быть "надсмотрщиком над всеми и вся"

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов в 2012-2014 годах с помощью Дании следило за несколькими европейскими политиками, в числе которых - канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ситуацию во вторник прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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"Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран-членов НАТО, нежели то, о чем сейчас все прочитали, о чем стараются не говорить в НАТО, генсек НАТО, руководство Евросоюза", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире "Вести FM".

Она добавила, что просочившиеся в прессу данные - это лишь "вершина айсберга".

По словам Захаровой, лидеры Евросоюза, возможно, даже не догадываются, что на самом деле происходит в их пространстве, но удивляться тут нечему, ведь Штаты сами исключили себя из какой-либо системы правовых координат и пытаются играть роль "надсмотрщика над всеми и вся".

Ранее сама Меркель призвала власти США и Дании внести ясность по поводу появившейся в прессе информации.

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