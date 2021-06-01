На Максима Галкина подали в суд

Шоумен задолжал деньги

Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд на шоумена Максима Галкина.

Как оказалось, юморист не доплатил взносы в размере четырех тысяч рублей. Галкин является индивидуальным предпринимателем и раз в год должен выплачивать в ПФР определенную сумму, пишет telegram-канал Mash.

В результате суд рассмотрел дело и взыскал с Галкина требуемые четыре тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева скрывают от своих детей, Лизы и Гарри, что Никита Пресняков их родственник.

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