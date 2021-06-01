Счетная палата обновила данные о госдолге России

Он составляет 19,68 триллиона рублей

Как следует из оперативного доклада Счетной палаты, за первый квартал 2021 года государственный долг России вырос на 741,29 миллиарда рублей.

Сейчас он составляет 19,68 триллиона. Это 17% прогнозируемого объема ВВП.

Уточняется при этом, что объем внутреннего долга вырос на 683 миллиарда рублей, составив 15,4 триллиона.

Внешний долг в долларовом эквиваленте к 1 апреля составил 56,1 миллиарда, в рублях он увеличился на 58,28 миллиарда.

К 1 апреля 2020-го общий госдолг составлял 14,5 триллиона рублей, на внешний приходилось 4,2 триллиона.

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