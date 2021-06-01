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Счетная палата обновила данные о госдолге России

10:32
  • вторник
  • 01 июня 2021

Он составляет 19,68 триллиона рублей

Как следует из оперативного доклада Счетной палаты, за первый квартал 2021 года государственный долг России вырос на 741,29 миллиарда рублей.
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Сейчас он составляет 19,68 триллиона. Это 17% прогнозируемого объема ВВП.

Уточняется при этом, что объем внутреннего долга вырос на 683 миллиарда рублей, составив 15,4 триллиона.

Внешний долг в долларовом эквиваленте к 1 апреля составил 56,1 миллиарда, в рублях он увеличился на 58,28 миллиарда.

К 1 апреля 2020-го общий госдолг составлял 14,5 триллиона рублей, на внешний приходилось 4,2 триллиона.

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