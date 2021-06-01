ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возобновление авиасообщения и вакцинация: ситуация с пандемией на 1 июня

12:10
  • вторник
  • 01 июня 2021

В России прививочная компания идёт полным ходом

Почти два миллиарда человек по всему миру уже сделали прививку от коронавируса. Вакцинация продолжается и в нашей стране. Уже завтра Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Великобританией. На очереди - еще восемь государств.

Мир становится доступней. Начиная с завтрашнего дня, добавляются рейсы в Лондон. Причём летать можно будет как в допандемийные времена. Со столицей Туманного Альбиона Россия открывает регулярное авиасообщение.

Через 10 дней из России начнут летать самолёты ещё в несколько стран. С таких благоприятных новостей началось утро в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Со следующего четверга в обычном порядке туристы могут поехать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию.

Увеличивается число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию и Германию. А в столицу Беларуссии самолёты будут летать теперь 10 раз в неделю. Чартерное сообщение наладится с Албанией. А вот Турция и Танзания пока закрыты. По крайней мере, до 21 июня. Возобновить авиасообщение не позволяет плохая статистика заболеваемости коронавирусом в этих странах.

"Со вчерашнего дня мы ослабляем меры по борьбе с распространением коронавируса. В выходные снова заработают рестораны, но число гостей будет ограничено. Ещё ряд послаблений вступит в силу с 1 июня. Но пока заболеваемость довольно высокая. Комендантский час сдвигается на час и начинается с 10 вечера", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Впрочем, улучшить ситуацию с ковидом помогает вакцинация. В России прививочная компания идёт полным ходом. Укол делают не только в медицинских учреждениях и торговых центрах. Это Пензенская область. Вакцинироваться можно прямо на городском рынке в специально оборудованном для этого медицинском автобусе.

В Москве теперь можно привиться ещё одной вакциной - "КовиВак". Препарат разработан центром имени Чумакова. В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что сейчас доступно три тысячи доз, а вакцинация препаратом начнется в ближайшее время в нескольких медицинских центрах.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.