Возобновление авиасообщения и вакцинация: ситуация с пандемией на 1 июня

В России прививочная компания идёт полным ходом

Почти два миллиарда человек по всему миру уже сделали прививку от коронавируса. Вакцинация продолжается и в нашей стране. Уже завтра Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Великобританией. На очереди - еще восемь государств.

Мир становится доступней. Начиная с завтрашнего дня, добавляются рейсы в Лондон. Причём летать можно будет как в допандемийные времена. Со столицей Туманного Альбиона Россия открывает регулярное авиасообщение.

Через 10 дней из России начнут летать самолёты ещё в несколько стран. С таких благоприятных новостей началось утро в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Со следующего четверга в обычном порядке туристы могут поехать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию.

Увеличивается число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию и Германию. А в столицу Беларуссии самолёты будут летать теперь 10 раз в неделю. Чартерное сообщение наладится с Албанией. А вот Турция и Танзания пока закрыты. По крайней мере, до 21 июня. Возобновить авиасообщение не позволяет плохая статистика заболеваемости коронавирусом в этих странах.

"Со вчерашнего дня мы ослабляем меры по борьбе с распространением коронавируса. В выходные снова заработают рестораны, но число гостей будет ограничено. Ещё ряд послаблений вступит в силу с 1 июня. Но пока заболеваемость довольно высокая. Комендантский час сдвигается на час и начинается с 10 вечера", - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Впрочем, улучшить ситуацию с ковидом помогает вакцинация. В России прививочная компания идёт полным ходом. Укол делают не только в медицинских учреждениях и торговых центрах. Это Пензенская область. Вакцинироваться можно прямо на городском рынке в специально оборудованном для этого медицинском автобусе.

В Москве теперь можно привиться ещё одной вакциной - "КовиВак". Препарат разработан центром имени Чумакова. В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что сейчас доступно три тысячи доз, а вакцинация препаратом начнется в ближайшее время в нескольких медицинских центрах.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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