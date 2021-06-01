Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 4-летнего Максима Неведомского

У мальчика врождённая патология - гемаглобинопатия

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырёхлетнего Максима Неведомского. У мальчика врождённая патология - гемаглобинопатия.

Это генетическое заболевание крови, при котором эритроциты не доставляют нужное количество кислорода ко всем органам. Ребёнку постоянно приходится делать переливания. Победить болезнь и сохранить Максиму жизнь поможет пересадка стволовых клеток. Чем скорее провести операцию, тем больше шансов, что трансплантат успешно приживётся. И сейчас для мальчика необходимо найти донора. Для этого требуется более двух миллионов рублей. Собрать эти деньги самостоятельно семья не в силах.

Максим выглядит вполне обычным четырехлеткой, и только невероятная бледность выдает его тяжелую патологию. У ребенка сложное генетическое заболевание – гемаглобинопатия, когда эритроциты в крови не доставляют нужное количество кислорода ко всем органам. О болезни узнали случайно - в полгода вдруг резко упал гемоглобин.

"Когда мы пошли к педиатру, как только он его увидел… Даже анализы не стали сдавать, сразу сказал вызывать скорую", - заявила Анастасия Неведомская.

В полгода Максиму выполнили экстренное переливание крови и сразу отправили сдавать генетический анализ. Подозрения врачей подтвердились.

"Посадили меня за стол и говорят: "У вашего ребёнка генетические заболевания". Я даже не хотела это принимать. Этот диагноз... Мне казалось, что это какая-то ошибка. Все надеялась, что мне позвонят из лаборатории, скажут, мы ошиблись", - заявила Анастасия Неведомская.

С тех самых пор постоянные переливания - это единственный способ поддерживать здоровье Максима. Только с обновленной кровью он может жить и развиваться.

"Максиму когда только передается кровь, он становится… Покраснение образуются, как у нормального ребёнка, он начинает жить немножко полноценной жизнью. Около недели. Он бегает, прыгает, но постепенно сил всё меньше и меньше, настроение падает, все чаще лежит, бегать тяжело, наравне со сверстниками он не может", - говорит отец ребенка Алексей Неведомский.

Вот и сейчас он все чаще устает и капризничает: значит скоро снова ехать в больницу. Опять болезненный укол в вену. И опять Максим получит новую машинку - подарок от мамы за храбрость.

Новых машинок все больше. Переливания ребенку нужны все чаще. Из-за этого во всех органах скапливается железо. А это осложняет работу организма. Последнее УЗИ показало патологическое увеличение печени и селезенки. Единственный радикальный способ победить болезнь - это трансплантация стволовых клеток костного мозга.

"Мы спрашивали врачей, что будет, если мы не пересадим костный мозг. Они сказали, что организм будет постоянно перегружаться и не доживёт, скорее всего, даже до совершеннолетия", - сказала Анастасия Неведомская.

Несмотря на все возможные риски, родители Максима подписали согласие на трансплантацию. Донором должна была стать старшая сестра, но она не подошла по биохимическим показателям. На поиск стороннего донора и его активацию из международного регистра нужны большие деньги - 2 миллиона 108 тысяч 356 рублей. Организм Максима слабеет, пересадку стволовых клеток нужно провести как можно быстрее - с каждой неделей повышаются риски, что трансплантат не приживётся. Но у родителей Макса нет возможности собрать необходимую сумму самостоятельно. В семье работает только папа, мама с сыном – постоянно в больнице.

"Я верю, что есть добрые люди, которые помогают таким семьям, как мы… Мы, честно говоря, сами помогаем всегда. У меня вот муж прошлый месяц смотрел тоже передачу про какого-то ребёнка и говорит: "Ну, я не могу не отправить". И он отправляет, зная, что нам самим нужно будет собирать", - рассказала Анастасия Неведомская.

У них впереди было много планов на будущее. Болезнь сына перечеркнула все, теперь впереди - огромные испытания. Но они не сдаются. Они любят друг друга, верят в лучшее и надеются на доброту людей.

Чтобы спасти Максима, операцию необходимо сделать как можно скорее. И мальчику очень нужна ваша помощь.

Сделать это просто. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ помочь. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Неведомского, программа 1220

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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