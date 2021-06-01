В восточных регионах России готовятся к сильнейшему за 100 лет паводку

Сложная ситуация в Красноярском крае

С мощными паводками борются в Сибири и на Дальнем Востоке. В ряде регионов наводнение может стать самым сильным за последний век. С каждым днём растёт уровень воды в Енисее и Амуре. Сложная ситуация в Красноярском крае - подтоплены несколько населённых пунктов и дороги.

Снежная зима и затяжные весенние ливни привели к росту уровня воды в Енисее. И с каждым днем он продолжает подниматься. В Красноярском крае уже подтоплены дома в нескольких районах. Местные жители пережидают паводок у родственников. Шесть участков дорог отрезаны от основных трасс.

В Хакасии тоже ожидают сильнейший паводок. В Хабаровском крае подъем уровня воды в Амуре прогнозируется к середине следующей недели. Но уже в некоторых селах подтоплены участки. В Бурятии из берегов вышла река Тулунжа, коммунальные службы с помощью техники строят отводы.

А в Тыве к борьбе с паводком подключились военные. Для предотвращения дальнейших подтоплений, они строят защитную дамбу из 2 тысяч мешков с грунтом. Жителям пострадавших от стихии районов оказывают всю необходимую помощь.

А вот в Иркутской области ситуация стабилизируется. Уровень воды в реке Ия в Тулуне стал постепенно снижаться.

"Остаются подтопленными два приусадебных участка в селе Бирюса Тайшетского района. Подтопленных жилых домов нет. Группировки спасателей продолжают нести дежурство в населенных пунктах Тайшетского и Тулунского районах, подверженных риску подтопления", - говорит замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Светлана Канина.

Чтобы избежать серьезных последствий разгула стихии, спасатели региона работают в режиме повышенной готовности. Круглосуточно следят за состоянием рек, в том числе при помощи беспилотников.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram