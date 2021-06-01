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Стали известны детали переговоров Германии и США по "Северному потоку - 2"

11:50
  • вторник
  • 01 июня 2021

Проблем между двумя странами накопилось немало

Делегация из Германии отправляется в США для переговоров о проекте "Северный поток - 2". Строительство газопровода из России в Европу - один из главных камней преткновения в отношениях между Вашингтоном и Берлином. В команде президента Джо Байдена уже пообещали: препятствовать проекту больше не будут. Однако многие в Германии уверены: Белый дом намерен снова надавить на европейских союзников.

Байден собирается в Европу, но прежде Европа отправилась к нему. Из Берлина в Вашингтон вылетела делегация германского правительства. Непосредственной встречи с президентом США не планируется, но намеченные переговоры с его советником по нацбезопасности Джейком Салливаном говорят о многом.

"Канцлер Германии Ангела Меркель отправляет высокопоставленную переговорную группу в Вашингтон для обсуждения вызывающего споры проекта газопровода "Северный поток - 2"... Поездка символизирует улучшение отношений между США и Германией при президенте Джо Байдене", - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на немецкую медиагруппу Funke.

Вопрос вызывает комментарий об улучшении отношений между Вашингтоном и Берлином. Что это - реальная тенденция или реверанс перед приездом Байдена? Ведь проблем между двумя странами накопилось немало. В частности, карательные пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом. Но главное все же - "Северный поток - 2".

"Я твердо верю, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. Наше правительство и правительство земли Мекленбург-Передняя Померания сделали всё возможное для этого. На уровне бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США", - заявил глава комитета Бундестага ФРГ по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США откажутся от новых санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Маттиаса Варнига и других должностных лиц компании, так как это отвечает национальным интересам США. Джо Байден при этом заявил, что газопровод и так почти достроен, а санкции помешали бы отношениям с Европой. А ведь еще в апреле он назначал спецпосланника для переговоров с Европой о сворачивании проекта "Северный поток - 2".

"Назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток - 2". Будет просто ездить и всем грозить. Ну, вот такая вот дипломатия. Тупиковая, а может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сецчас до завершения одной из двух ниток газопровода осталось менее пяти километров. И США с этим, похоже, смирились. Однако, свое веское, как она считает, слово все еще пытается вставить Украина. Президент Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что выступает за объединение переговоров по Крыму, Донбассу и "Северному потоку - 2", возможно, на площадке "Нормандского формата". А возвращаясь к американским санкциям против "Северного потока", стоит напомнить, что отказавших от ограничений против европейской компании, их тем временем ввели против российских предприятий и судов. Еще 22 мая.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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