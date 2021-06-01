Медведев предложил определить единый статус многодетной семьи

Председатель партии "Единая Россия" также предложил снизить налоговую нагрузку для таких семей

Меры поддержки многодетных семей, а также проблемы, с которыми сталкиваются родители, обсуждали на форуме "Большой семейный совет". В дискуссиях приняли участие представители профильных ведомств, эксперты и члены партии "Единая Россия", передает "ТВ Центр".

Председатель объединения Дмитрий Медведев предложил снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи. Делать это нужно поэтапно. Также важно устранить противоречия, которые возникают в регионах из-за разницы в определениях. В России многодетной считается семья, воспитывающая трёх и более детей. Однако в вопросе верхнего порога возраста ребёнка начинаются расхождения. Медведев предложил ввести единый статус для многодетных семей. Все эти инициативы войдут в программу партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

"У нас региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными. Права-то у всех должны быть одинаковые и вот это противоречие, его, конечно, по-хорошему нужно устранять, поскольку это создаёт социальный дисбаланс. Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи", - заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

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