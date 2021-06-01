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Госдума приняла закон о газификации домов

11:42
  • вторник
  • 01 июня 2021

Поправки приняты в рамках реализации послания Владимира Путина Федсобранию

Один из важнейших законопроектов, которого ждут миллионы россиян. Сегодня - сразу во втором и третьем чтениях - Госдума одобрила поправки о бесплатной газификации.

Согласно инициативе, трубы будут подводить к границам участка - бесплатно. Ожидается, что по новой программе газ получат как минимум два миллиона домовладений. Разработать соответствующий план ранее поручил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Реализацию этой задачи президент взял под личный контроль. Поправки, авторами которых выступили председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, позволят синхронизировать работу по строительству инфраструктуры, оптимизировать расходы и сократить время подключения потребителей, передает "ТВ Центр".

"Газ обязаны подвести за счёт средств государства. Это позволит огромному количеству людей, тем, кто проживает не только на селе, подключиться к газу, а значит и жизнь человека станет более комфортной. Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров, угля и, конечно, сама жизнь изменится однозначно к лучшему", - сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

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