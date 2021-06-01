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Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей

11:54
  • вторник
  • 01 июня 2021

Детей 1 июня на праздничных мероприятиях ждут богатая культурная программа, подарки и сюрпризы

Президент России Владимир Путин 1 июня поздравил жителей страны с Международным днем защиты детей. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент отметил: Россия неизменно уделяет приоритетное внимание вопросам укрепления семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения, улучшения демографической ситуации, а также поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. А период с 2018 до 2027 года по указу главы государства объявлен в нашей стране десятилетием детства.

Уже приняты сотни инициатив, направленных на поддержку семей с детьми. В том числе введены различные выплаты для малоимущих и многодетных семей, а также пособие по уходу за детьми-инвалидами. Действует программа льготной ипотеки. Год от года увеличивается размер материнского капитала. Теперь получить его можно уже при рождении первого ребенка.

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