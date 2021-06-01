В России за сутки выявили 9500 заболевших коронавирусом

Выздоровели за сутки 8994 человека

В России за минувшие сутки выявили 9500 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3669. В Подмосковье за сутки заболели 743 человека.

Выздоровели за сутки 8994 человека. Скончались 372 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5081417 человек. Вылечились 4693579, умерли 121873 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 138,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 528827 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram