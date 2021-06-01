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Путина пригласили в Шотландию на международные переговоры по климату

11:24
  • вторник
  • 01 июня 2021

Мероприятие будет проходить с 1 по 12 ноября

Специальный представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев сообщил, что Владимир Путин получил приглашение на международные переговоры по климату.
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Мероприятие будет проходить с 1 по 12 ноября в Глазго под эгидой ООН. По словам Эдельгериева, глава государства пока не принял решения, посетит ли он эти переговоры.

"Как минимум будет вице-премьер, точно будет и министерский уровень. Эта конференция будет довольно скандальная по своему накалу", - приводит слова спецпредставителя РИА "Новости".

Он уточнил, что будет вынесено решение по шестой статье Парижского соглашения. Это первый глобальный климатический документ, подписанный в декабре 2015 года более чем 190 странами. Его суть - в сдерживании глобального потепления.

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