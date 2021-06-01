Россиян предупредили о ночных симптомах смертельной болезни

Нужно обязательно обратиться к врачу

Симптомы расслаивающейся аневризмы аорты могут проявляться ночью. Об этом рассказал телеведущий и главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников.

"Очень плохой симптом, когда спина болит ночью <…> У меня была больная с жалобами на ночные боли в спине, позже она умерла. Оказалось, было расслоение аорты", - сообщил врач.

Также Мясников привел пример из собственной жизни, когда у него разболелась спина, а на следующий день проявился опоясывающий герпес, пишет РИА Новости.

Поэтому при возникновении боли в спине ночью нужно немедленно обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram