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Россиян предупредили о ночных симптомах смертельной болезни

11:31
  • вторник
  • 01 июня 2021

Нужно обязательно обратиться к врачу

Симптомы расслаивающейся аневризмы аорты могут проявляться ночью. Об этом рассказал телеведущий и главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников.

"Очень плохой симптом, когда спина болит ночью <…> У меня была больная с жалобами на ночные боли в спине, позже она умерла. Оказалось, было расслоение аорты", - сообщил врач.

Также Мясников привел пример из собственной жизни, когда у него разболелась спина, а на следующий день проявился опоясывающий герпес, пишет РИА Новости.

Поэтому при возникновении боли в спине ночью нужно немедленно обратиться к врачу, чтобы поставить диагноз и назначить лечение.

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