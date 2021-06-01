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Мишустин выступил за расширение обследований младенцев

15:07
  • вторник
  • 01 июня 2021

Премьер отметил важность ранней диагностики

Национальный медицинский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова в столице сегодня посетили глава кабмина Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Председатель правительства осмотрел один из корпусов, в котором расположены операционные помещения, отделение реанимации и блок с новорожденными. А затем провёл совещание по вопросам развития медицинской помощи для детей.

"Возможности медицины постоянно растут, появляются новые тесты, новые методики, новые технологии. И методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Считаю необходимым в разы расширить его", - сказал Мишустин (цитата по ТАСС).

Это, добавил глава правительства, позволит существенно снизить младенческую смертность и дополнительно спасать около тысячи детских жизней ежегодно.

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Михаил Мишустин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра акушерства
Михаил Мишустин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра акушерства
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