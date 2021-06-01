В Подмосковье задержали банду, убивавшую пенсионеров ради квартир

Один из подозреваемых - полицейский

Правоохранительные органы задержали в Московской области группу подозреваемых в убийстве как минимум пяти пенсионеров.

Как стало известно следствию, преступники орудовали с 2016 года в подмосковном городе Электросталь. Они искали одиноких пенсионеров, имеющих в собственности квартиру. Под различными предлогами подозреваемые встречались с ними, напаивали и переоформляли права собственности. После этого пенсионеров вывозили в лесной массив и оставляли умирать.

В настоящее время известно об убийстве пятерых пенсионеров, смерть шестого удалось предотвратить, рассказала "Интерфаксу" представитель СКР по региону Ольга Врадий.

В ходе обысков изъято большое количество договоров дарения и купли-продажи недвижимости. следователи продолжают устанавливать дополнительные эпизоды преступлений, а также возможных соучастников.

"Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении трех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.

По данным агентства ТАСС, речь идет о сотруднике полиции Владимире Творожникове и двух его сообщницах. МВД начало проверку в отношении своего сотрудника.

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