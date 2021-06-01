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Маск раскрыл причину подорожания автомобилей Tesla

11:20
  • вторник
  • 01 июня 2021

Бизнесмену пришлось оправдываться в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск ответил в Twitter на возмущенный комментарий одного из пользователей о том, что при сокращении имеющихся в автомобилях Tesla дополнительных опций сами авто еще и дорожают.
Песков поделился впечатлениями от общения с Маском

"Стоимость автомобилей растет из-за существенного давления цен в цепочках поставок по всей отрасли, в особенности цен на сырье", - написал Маск.

Он добавил, что в моделях Tesla Model 3 и Tesla Model Y из комплектации убрали регулируемый поясничный упор на переднем пассажирском сиденье, так как им почти никто не пользовался.

В мае цены на автомобили Tesla выросли в пятый раз за несколько месяцев. До этого Маск рассказал, что его компания столкнулась с "одним из самых серьезных вызовов в цепочках поставок".

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