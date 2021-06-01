В Москве прошла встреча "Директорской ложи"

Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей

В Москве состоялась традиционная встреча "Директорской ложи". Собрались более 100 руководителей столичных театров и концертных залов, а также главы музеев и деятели культуры, передает "ТВ Центр".

В холле - выставка работ известных московских художников. В этот раз мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей, а также празднованию Дня Победы. В неформальной обстановке участники обсудили работу в летнее время, новые проекты и подвели итоги заканчивающегося сезона.

"Сезон был непростой. Но он был, и мы в этом отношении счастливее, чем многие наши коллеги. Они приезжают с удовольствием, да, с ограничениями и мерами предосторожностями, но мы можем и позволяем себе играть, проводить гастроли, делать премьеры. Марк Борисович правильно сказал – кажется, что жизнь умерла, но нет. Сотни премьер", - сказал Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы.

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