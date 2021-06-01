ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошла встреча "Директорской ложи"

12:27
  • вторник
  • 01 июня 2021

Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей

В Москве состоялась традиционная встреча "Директорской ложи". Собрались более 100 руководителей столичных театров и концертных залов, а также главы музеев и деятели культуры, передает "ТВ Центр".

В холле - выставка работ известных московских художников. В этот раз мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей, а также празднованию Дня Победы. В неформальной обстановке участники обсудили работу в летнее время, новые проекты и подвели итоги заканчивающегося сезона.

"Сезон был непростой. Но он был, и мы в этом отношении счастливее, чем многие наши коллеги. Они приезжают с удовольствием, да, с ограничениями и мерами предосторожностями, но мы можем и позволяем себе играть, проводить гастроли, делать премьеры. Марк Борисович правильно сказал – кажется, что жизнь умерла, но нет. Сотни премьер", - сказал Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Встреча директоров столичных театров
Встреча директоров столичных театров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.