После происшествия с батутом в Барнауле задержаны два человека

Решается вопрос об избрании меры пресечения

По делу о перевернувшемся в Барнауле надувном батуте задержаны два человека - 51-летняя предпринимательница и 30-летний владелец этого батута. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Уточняется, что женщине предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Опрокинулся стоявший рядом с одним из торговых центров надувной батут. Пострадали двое детей, их госпитализировали. Состояние обеих девочек оценивается как тяжелое.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе.

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