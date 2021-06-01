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В Москве определили финалистов конкурса "Молодежная смена"

12:27
  • вторник
  • 01 июня 2021

В финал вышли тридцать человек

В Москве прошла итоговая защита работ участников конкурса "Молодежная смена", который организовали Минстрой и проект "Профстажировки 2.0." президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Заявки на участие в конкурсе подали более тысячи человек. В финал вышли - тридцать. Это студенты из разных регионов. Они предложили идеи по улучшению сферы строительства в нашей стране. Победители получат приглашение на стажировку в крупнейших компаниях.

"Важно то, что мы смогли в рамках этого предоставить реальные возможности для самореализации студентам. Они  могли не только попробовать себя, а получить обратную связь. Мне кажется, синергия даст большой эффект в рамках реализации проектов", - говорит заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

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Финалисты конкурса "Молодежная смена"
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