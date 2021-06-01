Пожарные десантники попали в огненную ловушку, но выжили (видео)

Они просидели в ледяной реке целый час

В Тюменской области пожарные десантники чуть не погибли во время тушения верхового пожара.

Их вызвали, чтобы потушить лесной пожар в поселке Комсомольское, однако огонь оказался хитрее и перекинулся на палаточный лагерь. В результате пожарникам пришлось спасаться от стихии в ближайшей реке. В ледяной воде они просидели около часа.

"Мы живы! Две минуты назад чуть не сдохли. Живы остались!", - радостно завили на камеру пожарники, стоя по пояс в воде и кашляя от дыма.

Как сообщил "360" заместитель директора по летно-производственной службе ГБУ Свердловской области "Уральская база авиационной охраны лесов" Юрий Сродных, никто из пожарных не пострадал.

На данный момент в Тюменской области насчитывается 17 очагов лесных пожаров, смог и гарь стоят и в областном центре.

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