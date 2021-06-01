В Москве поправились еще 2393 пациента с COVID-19

Госпитализированы за сутки 1113 человек

Как сообщили во вторник в оперштабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Москве после прохождения лечения выздоровели еще 2393 человека.

Таким образом, общее количество поправившихся в столице достигло 1064858.

"Подтверждено 3669 новых случаев заражения, госпитализировали 1113 человек, скончались 62 пациента", - также приводит данные оперштаб.

Там напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача.

Всего за сутки в России зарегистрировали 9500 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в стране переболели уже 5081417 человек.

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