Российским Су-57 заинтересовались несколько стран

Истребитель совершил свой первый полет в 2010 году

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что в покупке новейшего российского истребителя Су-57 уже заинтересовались некоторые страны.

"Конечно, мы ведем переговоры с несколькими странами, запросы есть, интерес проявляется... Юго-Восточная Азия... Четыре-пять стран интересуются", - приводит его слова РИА "Новости".

Су-57 совершил первый полет в 2010 году. Это многофункциональный высокоманевренный истребитель пятого поколения. Он способен уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей.

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