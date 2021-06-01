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В СК объяснили, как обезопасить детей в интернете

12:46
  • вторник
  • 01 июня 2021

С незнакомцами лучше вообще не вступать в переписку

Руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК Евгения Минаева рассказала о простых правилах, которые сделают пребывание ребенка в интернете безопаснее.
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Во-первых, не следует переписываться с незнакомцами. Во-вторых, ребенок должен понимать, что есть определенная информация, которую нельзя передавать по Сети. Это в том числе касается персональных данных.

"Как бы далеко ни зашла подобная переписка, подобное общение, необходимо сообщить взрослым, чтобы не было хуже", - отметила Минаева, которую цитирует РИА "Новости".

Кроме того, нужно быть начеку относительно попыток втягивания пользователей в деструктивные игры или движения.

Отдельно представитель СК остановилась на желании некоторых людей втянуть несовершеннолетнего в незаконные протестные акции. По ее словам, надо отдавать себе отчет в том, что организаторы грамотно воздействуют на детей, так что в подобных историях следует проявлять особую бдительность.

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