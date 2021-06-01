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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Байденом

12:55
  • вторник
  • 01 июня 2021

Никто не будет "стерилизовать повестку"

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена должны состояться, это важно для двусторонних отношений.
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Тем не менее, Россия не собирается "стерилизовать повестку дня" в преддверии саммита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом. Мы думаем, что все равно очень важно, чтобы этот саммит состоялся", - подчеркнул он.

Москва занимается глубоким анализом всего спектра внешней политики при подготовке к встрече лидеров России и США, чтобы не допустить как переоценки, так и недооценки партнера по переговорам, добавил спикер Кремля. 

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в ближайшие дни Москва озвучит для Вашингтона ряд моментов, которые будут некомфортны американцам.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. 

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