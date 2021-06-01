Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

Обсуждали поставки оружия и газа

В чемодане, который Александр Лукашенко привез на встречу с Владимиром Путиным в Сочи, были аналитические материалы белорусских спецслужб. Они, в том числе касаются и России. О содержимом кейса во вторник сообщил сам белорусский президент.

"О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина. Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", - заметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер раскрыл содержание переговоров с Путиным. По словам Лукашенко, им удалось договориться о компенсации Минску потерь от реализации налогового маневра в нефтяной сфере России. Он также отметил, что две страны движутся к сближению налоговых систем.

"Речь идет о сопряжении двух систем. И вопрос прослеживаемости уплачиваемости НДС - насколько я понимаю, не должно у вас быть никакой настороженности. Не надо ничего здесь бояться. Все будет на равных условиях. Мы будем видеть все, что в России - они будут видеть все, что у нас. Чтобы было доверие - без этого мы никуда не двинемся", - заявил Лукашенко.

Еще одной темой переговоров стала "кооперация в военно-промышленном комплексе". В частности, по словам Лукашенко, в Сочи речь шла о поставках Белоруссии современного вооружения. Перечь и условия поставок предстоит определить, подчеркнул белорусский лидер.

При этом, заметил Лукашенко, у России нет планов по переброске в Белоруссию войск на постоянной основе или созданию баз. Пока в этом нет необходимости, однако, если у Минска появится "настороженность", или он увидит "активизацию в НАТО", российская армия может быть переброшена в Белоруссию в течение суток.

Также президенты двух стран говорили о газе. В следующем году Минск сможет купить его у России не дороже, чем в этом, надеется Александр Лукашенко. По его словам, вопрос "окончательно не закрыт", но Путин пообещал подумать, как "помочь Белоруссии".

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