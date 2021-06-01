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Стали известны детали переговоров Путина с Макроном и Меркель

13:00
  • вторник
  • 01 июня 2021

Нормандский формат продолжает иметь большое значение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал во время брифинга с журналистами во вторник, что в телефонных разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель Владимир Путин обсуждал необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел.
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"И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - добавил Песков (цитата по ТАСС).

Ранее сам Макрон заявил, что договорился с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о встрече на министерском уровне в нормандском формате.

До этого французский лидер по итогам саммита Евросоюза отметил, что в отношениях с Россией ЕС следует сочетать диалог и требовательность. При этом Макрон добавил, что Евросоюз должен выработать как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию.

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