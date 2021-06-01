"Семья одуванчиков и солнышек": Лазарев умилил соцсети новым фото с детьми

Певец опубликовал поздравление с Днем защиты детей

Певец Сергей Лазарев показал новую фотографию со своими детьми Никитой и Анной. Снимок появился в личном блоге артиста в соцсети Instagram.

"Дети - главное счастье и богатство! Я за них горой! С днем защиты детей", - подписал фото Сергей Лазарев.

Фанаты пришли в восторг от новой публикации певца. За час публикация собрала десятки комментариев.

"Какие вы красивые, семья одуванчиков и солнышек", - пишет пользователь "serenyalazarev_fan". "Какие хорошенькие", - отмечает "gagarinaxo". "Потрясающая семья", - написали фанаты Лазарева из профиля "about_lvs". "Хорошая семья!Умнички! К слову, вы говорили, что все считают, что вы с Никитой одно лицо;) а по мне так вы с Анютой очень похожи", - утверждает "tsorievaleria". "Такие маленькие солнышки, папино счастье", - оставила комментарий "dana_fancy2004".

Никита - первенец Сергея, которого он скрывал несколько лет от публики. Мальчик появился на свет от суррогатной матери. Лазарев также воспитывает дочь Анну.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram