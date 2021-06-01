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На Кипре пропала россиянка

13:25
  • вторник
  • 01 июня 2021

Она была в отпуске в Ларнаке

Полиция Кипра разместила у себя на сайте объявление с просьбой помочь в поисках пропавшего человека - это 56-летняя россиянка Екатерина Романова.
Пропавшего в лесу главу Минздрава Омской области нашли живым

Она пропала без вести 29 мая, когда должна была покинуть остров. Уточняется, что женщина была в отпуске в Ларнаке.

К сообщению полиции приложено описание россиянки и ее фото.

Тех, у кого есть какие-то сведения, просят звонить в полицейское управление Ларнаки по телефону 24-804060.

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