На Кипре пропала россиянка

Она была в отпуске в Ларнаке
Полиция Кипра разместила у себя на сайте объявление с просьбой помочь в поисках пропавшего человека - это 56-летняя россиянка Екатерина Романова.
Она пропала без вести 29 мая, когда должна была покинуть остров. Уточняется, что женщина была в отпуске в Ларнаке.
К сообщению полиции приложено описание россиянки и ее фото.
Тех, у кого есть какие-то сведения, просят звонить в полицейское управление Ларнаки по телефону 24-804060.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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