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Со счета экс-депутата Госдумы пропали более 13 миллиардов рублей

13:41
  • вторник
  • 01 июня 2021

Парламентария неоднократно привлекали к уголовной ответственности

Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин написал заявление в полицию в связи с пропажей со счета в Сбербанке 182 миллиона долларов (13,3 миллиарда рублей).

Как стало известно РИА Новости, экс-парламентарий открыл валютный счет в отделении на Волгоградском проспекте в прошлом году. Спустя время ему сообщили, что такого счета не существует.

По факту обращения Шашурина в полицию начата проверка.

Шашурин - депутат Госдумы второго (1995) и третьего созывов (1999). В 2001 году он баллотировался на пост президента Татарстана.

Бывший парламентарий неоднократно привлекался к уголовной ответственности: его обвиняли в хулиганстве, вымогательстве и сопротивлении представителю власти. В 1993 году ему инкриминировали попытку покушения на президента Бориса Ельцина, но впоследствии обвинения были сняты.

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