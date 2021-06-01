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Начало лета в Москве стало самым холодным за 54 года

13:50
  • вторник
  • 01 июня 2021

1 июня 1967 года было плюс 3,9 градуса

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в 2021-м 1 июня в столице стало самым холодным за последние 54 года.
Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в первый летний месяц

"Ночью температура на станции ВДНХ составила 4 градуса, а на станции в подмосковном Клину упала до 0,3 градуса", - приводит слова Поздняковой РБК.

Метеоролог добавила, что среднесуточной рекорд, вполне вероятно, не будет установлен из-за умеренности дневных температур.

Согласно данным центра "Фобос", 1 июня 1967 года термометры в Москве показывали плюс 3,9 градуса.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что в первую неделю лета в столичном регионе будет сухая погода, а также - существенные перепады между дневными и ночными температурами.

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