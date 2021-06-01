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Умер журналист Мэлор Стуруа

14:39
  • вторник
  • 01 июня 2021

Знаменитому публицисту-международнику было 93 года

Ушел из жизни Мэлор Стуруа. Знаменитому публицисту-международнику было 93 года. Коллеги называют Стуруа одним из гигантов советской журналистики.

Вся его жизнь была посвящена профессии. Мэлор Стуруа родился в столице Грузии, с отличием окончил МГИМО и несколько десятилетий работал ведущим обозревателем "Известий": был собственным корреспондентом издания в Великобритании и США, сопровождал в поездке по странам Востока Никиту Хрущёва, освещал почти все советско-американские саммиты. После перестройки Стуруа преподавал в США, писал для "Московского комсомольца". Он автор серии книг, в том числе сборника стихов.

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