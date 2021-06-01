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Двое россиян признались в размещении фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

14:14
  • вторник
  • 01 июня 2021

Андрей Акимов и Сергей Сахаров - фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма

Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма признали вину. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете.

Ранее в отношении двух россиян и двух граждан Украины возбудили уголовные дела за размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка".

"Следователями допрошены подозреваемые Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факт размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Кроме того, следствие установило причастность к реабилитации нацизма двух жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха, они также являются фигурантами уголовных дел", - заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ходе обысков у Акимова и Сахарова изъяли компьютеры и мобильные телефоны, с помощью которых подозреваемые публиковали фотографии Гитлера, Геббельса и Власова. Как отметили в Следственном комитете, подобные действия преследуют цель одобрения нацистского режима, преступления которого были установлены приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге. Следственные мероприятия продолжаются.

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