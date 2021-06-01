В Большом театре прошла церемония открытия Дня защиты детей

Со сцены зачитали приветствие Владимира Путина

Праздничные мероприятия для детей сегодня проходят во всех уголках страны. Представления в театрах организовал Российский детский фонд.

На торжества приглашены более 100 тысяч юных зрителей. Только в Москве организовано почти 20 площадок. Главное событие - на Новой сцене Большого театра. Там состоялась церемония открытия Международного дня защиты детей. Со сцены зачитали приветствие Владимира Путина. И для каждого ребёнка подготовили подарок.

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