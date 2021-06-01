ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поприветствовал участников фестиваля "Большая перемена"

14:32
  • вторник
  • 01 июня 2021

Для школьников подготовили познавательные лекции и мастер-классы

В Международный день защиты детей в московском Парке Горького проходит фестиваль "Большая перемена". Один из организаторов мероприятия - президентская платформа "Россия - страна возможностей".

Для школьников подготовили познавательные лекции и мастер-классы. Детям расскажут, как найти новые возможности для развития. На фестивале можно пройти кастинг на конкурсы талантов, пообщаться с представителями вузов и работодателей. Приветствие в адрес участников "Большой перемены" направил Владимир Путин.

"Задача взрослых, государства – везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни. И только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться. Да, для этого потребуются целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, но только так можно добиться успехов в любом деле. Среди вас, нынешних школьников,  – авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России – нашей любимой родной стране. Верю в вас!" – заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Участники конкурса "Большая перемена"
Участники конкурса "Большая перемена"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.