Путин поприветствовал участников фестиваля "Большая перемена"

Для школьников подготовили познавательные лекции и мастер-классы

В Международный день защиты детей в московском Парке Горького проходит фестиваль "Большая перемена". Один из организаторов мероприятия - президентская платформа "Россия - страна возможностей".

Для школьников подготовили познавательные лекции и мастер-классы. Детям расскажут, как найти новые возможности для развития. На фестивале можно пройти кастинг на конкурсы талантов, пообщаться с представителями вузов и работодателей. Приветствие в адрес участников "Большой перемены" направил Владимир Путин.

"Задача взрослых, государства – везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни. И только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться. Да, для этого потребуются целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, но только так можно добиться успехов в любом деле. Среди вас, нынешних школьников, – авторы будущих научных открытий, создатели новых прорывных технологий, профессионалы в самых разных сферах, способные изменить мир к лучшему и принести пользу России – нашей любимой родной стране. Верю в вас!" – заявил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram