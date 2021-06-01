Путин: многодетные семьи - основа будущего России

Забота о семьях с детьми остается безусловным приоритетом для России

Сегодня Международный день защиты детей. И по традиции Владимир Путин пообщался с многодетными семьями. Родители, удостоенные орденов "Родительская слава", встретились с главой государства по видеосвязи.

Президент подчеркнул: забота о семьях с детьми остаётся безусловным приоритетом для нашей страны. Период с 2018 по 2027 годы объявлен "Десятилетием детства", в рамках которого уже действуют сотни инициатив - от программы льготной ипотеки до ежегодного увеличения размера материнского капитала. Основная задача на будущее, по словам Путина, сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной. Отдельное внимание будет уделяться по-прежнему и повышению качества и доступности образования.

"Самое нужное и необходимое для каждого ребёнка, вне всякого сомнения - это любовь и забота родителей. Крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу. А в ваших, ваших больших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви, когда каждый без исключения день посвящён детям. Их воспитанию, гармоничному развитию. Это огромный постоянный труд, забота и ответственность, но в тоже время ни с чём несравнимое счастье. Своим примером, что тоже очень важно, вы вдохновляете других. Я уверен, многие молодые люди, глядя на вас, мечтают о том, чтобы и в их семье непременно было много детей. У меня, вот среди моих близких людей, тоже есть такие семьи. Это по-настоящему прекрасно, потому что семья, в которой много детей - это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа", - заявил Путин.

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