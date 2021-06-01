В Москве открылся обновленный Образцов-парк

Интересно там будет всей семье

Сегодня, в День защиты детей, после реконструкции открылся Образцов-парк. Территория около знаменитого на весь мир Театра кукол превратилась в огромную площадку для спектаклей под открытым небом, а ещё фестивалей, выставок, концертов и мастер-классов, которые будут интересны всей семье.

Под звуки оркестра добро пожаловать в Образцов-парк! Весь день - праздник под открытым небом, возможность прогуляться с Андерсеном и попасть в любимые сказки. Их герои уже ждут: Пастушка и Трубочист, Дюймовочка, Принцесса на горошине. Дети обязательно растопят холодное сердце Снежной королевы. А она не откажет им в угощении, конечно, мороженым. Впрочем, юное поколение и само с радостью готово делиться.

Парк на территории театра - об этом мечтал еще Сергей Образцов. Он задумал его в семидесятых годах прошлого века, как особое необычное пространство для детей, как возможность показывать спектакли под открытым небом. Осуществить идею мастера получилось только сейчас. И повод есть - в этом году театр празднует девяностолетний юбилей.

"У нас семья очень сентиментальная. Поэтому у меня вот уже слезы стоят в глазах от того, что осуществляется мечта деда. Он так мечтал! Парк уже был, но его надо было достраивать, он не успел. И вот дальше годами все это планировалось, так чтобы сегодня это сделать общедоступным парком", - говорит заслуженная артистка России, режиссер-постановщик Театра кукол им. С.В. Образцова Екатерина Образцова.

Образцов-парк будет открыт круглый год. В первую очередь, для праздников, фестивалей. Здесь обязательно будут играть спектакли. Пока только по выходным.

"В целом мы, конечно же, планируем в течение всего лета каждые выходные проводить тематические мероприятия для детей и для взрослых, для семейной аудитории", - говорит директора театра Елена Булукова.

В будущем планируют сделать такую сцену, чтобы не мешал ни дождь, ни снег.

Юлия Богоманшина, Валерия Рождественская, Тимофей Проймин, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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