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Поезд в честь Дня защиты детей запустили на синей ветке метро

15:10
  • вторник
  • 01 июня 2021

Детям рассказывают о безопасности в различных ситуациях

Сегодня в честь Дня защиты детей на Арбатско-Покровской линии метро начал ходить поезд безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Первыми новые разноцветные составы оценили юные москвичи. В вагонах их встречали любимые мульт-герои. Они рассказывают, как правильно вести себя в самых разных ситуациях: будь то занятие спортом или отключение света. Оказалось, что читать полезные советы в таком исполнении совершенно не скучно! Тем более, что многие рекомендации полезны не только для ребят, но и для их родителей.

"Любимые детские герои учат безопасному поведению, что нужно каску надевать, когда едешь, например, на самокате, как нужно вести себя на воде, как нужно вести себя в незнакомом месте и так далее, и так далее, так далее. Родители отметили еще одну интересную опцию: когда едешь в таком вагоне, детям не нужно планшет доставать. Дети читают надписи, интересуются, смотрят по сторонам", - говорит Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
 

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