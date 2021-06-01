В Москве рассказали об особенностях вступительной кампании - 2021

В приоритете - дистанционная форма поступления

Сегодня руководители ведущих столичных вузов рассказали, как будут проходить вступительные экзамены в этом году. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Приём документов начнётся не позднее 20 июня. Приоритет за дистанционной формой, можно воспользоваться сайтами учебных заведений, сервисом "Поступи в вуз онлайн" или почтой.

Собственные экзамены вузы тоже могут провести через интернет. С этого года университеты проводят вступительные испытания сразу по нескольким предметам, а подать документы можно минимум на 2, а максимум, на 10 направлений в рамках одного учебного заведения. Главное, не затягивать с выбором.

"Кошмар приемной комиссии - это человек, который сидит с тремя смартфонами в пять часов вечера перед окончанием, в день подачи документов, когда остается час, и вот: "Куда хватит баллов, туда я и подам". Вот так не нужно делать ни в коем случае. Сходите в университет, почитайте сайты, почитайте социальные сети. В каждом университете есть группы поддержки, работают приемные комиссии", - говорит проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин.

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