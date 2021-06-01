Петр Толстой проверил ход ремонта поликлиники в Капотне

Жители очень ждут открытия

Депутат Государственной Думы Петр Толстой проверил ход ремонта в здании филиала взрослой и детской поликлиник в Капотне. Это единственное поликлиническое отделение в районе, за ним закреплены более 4 тысяч детей и более 21 тысячи взрослых.

"Наконец-то есть надежда, что у Капотни появится своя современная поликлиника. Жители очень этого ждут. Здание будет полностью обновлено, это будет медицинское учреждение совершенно другого качества", – заявил Толстой.

Депутат также предложил открыть недалеко от поликлиники временный комплекс по программе "Здоровая Москва", пока идет ремонт. Толстой рассказал, что сейчас жителям района приходиться ездить в Марьино, для многих это неудобно.

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