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Проходка тоннелей БКЛ метро завершена на 95%

15:32
  • вторник
  • 01 июня 2021

Остался только Восточный участок

Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии метро выполнена уже почти на 95%. Остался только Восточный участок. До конца года планируется полностью завершить строительство девяти станций БКЛ.

Из-за падающих кусков бетона вырываются струи воды. Временная защитная конструкция начинает медленно рушиться, и появляются работающие жернова ротора тоннелепроходческого щита. Это "Надежда" финиширует на станции "Аминьевская".

"Надежда" сначала прокладывала метро в Северной столице, а затем перебралась в Москву. Здесь комплекс связал участок Большой кольцевой от "Кунцевской" до "Давыдково", а сейчас прошел еще 1360 метров до будущей станции "Аминьевская".

"Проходческие работы велись в трудных гидрогеологических условиях: водонасыщенные пески, глины и суглинки", - рассказал руководитель отдела по механизированной проходке АО "Мосинжпроект" Николай Островский.

"Надежда" - 10-метровый комплекс. Щит прокладывает тоннель в обе стороны. Это практически вдвое экономит время проходки.

Работы на пяти оставшихся  километрах Восточного отрезка должны закончить уже в этом году. Таким образом становится отчетливо видно, как из отдельных участков собираются контуры самой большой в мире кольцевой линии подземки.

"Общий процент готовности - порядка 65-70% БКЛ. В этом году у нас стоит задача к концу года ввести в эксплуатацию, закончить строительство, подготовить к эксплуатации 9 новых станций", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Юго-западный участок БКЛ улучшит транспортную доступность для более чем миллиона москвичей. По подсчетам проектировщиков, появление Большой кольцевой сэкономит пассажирам до 15 минут в пути. И они, в конечном итоге, сложатся в сутки и месяцы, которые люди посвятят себе, а не проведут в дороге. Фразу "Осторожно, двери закрываются!" пассажиры услышат здесь уже в следующем году.

Иван Колесников, Егор Миронов, Роман Лагунов, Александр Медведев. "ТВ Центр".

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